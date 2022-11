Descarrilamento na Linha do Douro suspende circulação entre Rede e Ermida

Um comboio descarrilou esta manhã na Linha do Douro, zona de Mesão Frio, depois de ter embatido em pedras, estando a circulação suspensa entre as estações de Ermida e Rede, informaram as empresas IP e CP.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à agência Lusa que, pelas 07:05, um comboio que circulava no sentido Peso da Régua para Porto - São Bento descarrilou os "dois bogies (conjunto de rodas) da frente, ao quilómetro 90.121, por ter embatido em pedras".