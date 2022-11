Metro do Porto: aumentam as queixas entre utentes da linha vermelha

Os utentes da linha vermelha do metro do Porto queixam-se do serviço nas horas de maior movimento. Dizem que as carruagens estão sempre cheias e que há dias em que têm de esperar mais de meia hora.

Este é já um problema identificado pela Metro do Porto que, no início do mês, reforçou a linha que une a Póvoa de Varzim com o Estádio do Dragão, no Porto, com uma viagem expresso adicional, todos os dias úteis após as oito da manhã.

Os utentes afirmam que, ainda assim, é uma medida insuficiente para dar resposta à grande procura. Quem apanha o metro já a meio do percurso conta que, em muitos casos, já não é possível entrar, devido à sobrelotação das carruagens.

A empresa já se pronunciou acerca de tal situação e disse que não se verifica nenhuma perturbação anómala, mas admite situações muito pontuais de avaria que levam à supressão de serviços.

A Metro do Porto revela que a procura atual é inferior à do período pré-pandemia mas que no entanto estará atenta para eventuais ajustes na oferta de serviços.