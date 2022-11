"PSD está zangado e não perdoa voto dos portugueses nas últimas legislativas", diz Manuel Pizarro

Luís Montenegro afirmou este fim de semana que quem não perdoa a maioria absoluta do PS são os próprios eleitores. Manuel Pizarro, em resposta às críticas, atira que “o PSD está zangado com os portugueses” e que quem não perdoa o voto dos portugueses nas últimas eleições é o próprio Partido Social Democrata.

“Mas fazem mal, porque um partido zangado com o povo não tem grande futuro”, acrescenta.

Pizarro considera que a “capacidade de realização do PS, dos autarcas do PS e do governo do PS” deixa os “adversários tão nervosos e tão irritados” mas que “não vale a pena”.

“Não se irritem contra as coisas que melhoram a vida das pessoas. Não se irritem contra as coisas que fazem de Portugal um país melhor”, apela.

O ministro da Saúde explica que era esperada uma atitude de compreensão e apoio, mas na verdade o "PSD está zangado e não perdoa voto dos portugueses nas últimas legislativas", diz.