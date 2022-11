Tupperware em Portugal prepara-se para despedir vários funcionários

A quebra a pique das vendas está a levar a fábrica da Tupperware, em Constância, a encetar um processo de rescisão amigável com trabalhadores do quadro. Com mais de 40 anos de laboração no concelho, a empresa é uma das principais empregadoras da região.

A fábrica situada em Portugal desta empresa multinacional é maior da Europa e encontra-se no ativo há mais de 40 anos.

O cenário de inflação atual aliado à quebra abrupta nas vendas está a obrigar a Tupperware a cortar no número de funcionários. Em setembro mais de 100 trabalhadores temporários já tinham sido dispensados e agora, muitos dos mais de 200 efetivos correm o mesmo risco.

A autarquia estuda a hipótese de intervir na situação e Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, admite estar já em contactos com o IEFP, de forma a orientar os trabalhadores que irão para o desemprego.

“O IEFP está em contacto com a Câmara, com vista a orientar os trabalhadores que entretanto vão para o desemprego e a Câmara disponibilizou-se a arranjar um espaço no concelho para que o IEFP pudesse dar um acompanhamento mais próximo às pessoas”, diz o autarca.

Até ao momento já foram iniciados processos de rescisão de contrato com oito funcionários, mas esta questão será avaliada “à semana”. O Presidente da Câmara acredita que a empresa não fechará portas e espera que “a situação evolua favoravelmente".