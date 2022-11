Uma semana após contaminação, localidade algarvia continua sem água nas torneiras

Uma semana depois de ter surgido água cor de vinho nas torneiras, em Vale de Lousas, Silves, os moradores continuam com a água cortada. Os bombeiros estão a ajudar com autotanques, mas até que chegue o resultado das análises, a ordem da delegada de saúde é de que o abastecimento da rede pública não seja restabelecido.

Há uma semana, para espanto da população, a água começou a sair das torneiras com uma cor avermelhada. Agora, o problema ainda não teve resolução e, duas vezes por dia, o autotanque dos bombeiras é a alternativa que resta aos locais.

A meio da semana passada a delegada de Saúde, confrontada com valores muito elevados de manganês e ferro na água, determinou que até serem conhecidas as circunstancias e causas, os moradores se deveriam abster do consumo de água da rede. Ao longo da semana foram feitas várias purgas e análises.

“Todos os dias temos feito análises e descargas para verificar. A situação está controlada, a água pesamos que está própria para consumo, no entanto, aguardamos ordens do delegado de saúde para reabertura do sistema”, diz Rui Santos, funcionário da Câmara de Silves.

Os serviços da autarquia garantem que não há alteração do PH da água e contam que o resultado das análises permita a reabertura da rede. Por explicar está ainda quem e como foi causada a contaminação do sistema público de abastecimento, que afeta cerca de uma centena de pessoas.