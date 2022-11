Voto contra deslocação de Marcelo ao Qatar? "Aqueles estádios são cemitérios"

Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista, votou contra a ida do Presidente da República ao Mundial no Qatar. Esta terça-feira, na SIC Notícias, apresentou as razões para o voto.

"É um voto de convicção votar contra a ida do Presidente", afirma.

A deputada destaca que considera o Qatar "terrível em termos de direitos humanos e corrupção".

Na Edição da Tarde afirmou ainda:

"Aqueles estádios são cemitérios. Mais de 90% da força de trabalho no Qatar são migrantes que vivem de forma inumana, explorados, ameaçados".

No entanto, destacou que nada tem contra Marcelo e as suas convicções em relação aos direitos humanos.

Parlamento aprova ida de Marcelo ao Qatar

O Parlamento autorizou esta terça-feira a deslocação do Presidente da República ao Qatar para assistir ao primeiro jogo da seleção nacional de futebol no Mundial 2022, na quinta-feira.

O projeto de resolução apresentado pelo presidente da Assembleia da República foi aprovado com votos a favor das bancadas do PS, PSD e PCP, abstenção do Chega e votos contra de IL, BE, PAN e Livre.

Os deputados do PS Isabel Moreira, Alexandra Leitão, Carla Miranda e Pedro Delgado Alves votaram contra este projeto de resolução, e abstiveram-se os deputados do PSD Hugo Carneiro, António Topa Gomes e Fátima Ramos e os socialistas Maria João Castro, Miguel Rodrigues e Eduardo Alves.