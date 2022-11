Assistentes operacionais em greve para contestarem funções em escolas de Vila Nova de Gaia

Os assistentes operacionais das escolas de Vila Nova de Gaia estão em greve esta quarta-feira. Em causa estão novas funções atribuídas pela autarquia e os trabalhadores alegam que não têm habilitações suficientes.

O trabalho estava a ser assegurado por animadores e funcionários da IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade Social, e agora foi atribuído aos assistentes operacionais que não aceitam as novas funções.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas do Norte indica que os cinco assistentes operacionais destacados para o projeto na escola fizeram greve.

Os funcionários estavam sob alçada do Ministério da Educação contestam as novas orientações dadas pela Câmara de Vila Nova de Gaia a quem têm agora de responder desde que foram transferidas competências no ensino do Governo para os municípios.

Contactada pela SIC, a autarquia recusou comentar esta greve dos assistentes operacionais destacados para o projeto “Gaia Aprende Mais” que dura três dias.