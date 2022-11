Casal morre em deslizamento de terra: quatro pessoas retiradas com vida, incluindo duas crianças

Um casal morreu esta madrugada em Palmeira de Faro, concelho de Esposende, vítima de um deslizamento de terra que atingiu uma habitação. De acordo com o comandante da Proteção Civil, Rui Costa, foram retiradas com vida quatro pessoas, incluindo duas crianças.

As vítimas do deslizamento de terra seriam todas da mesma família. A Proteção Civil retirou com vida duas crianças, de 2 e de 12 anos, e um casal de adultos, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos.

Os jovens de 22 anos que morrem na derrocada permanecem sob os escombros. O casal era pai das crianças que foram resgatadas com vida.

Segundo o comandante da Proteção Civil, os moradores das habitações vizinhas foram retirados por precaução.

As chuvas fortes dos últimos dias podem estar na origem da tragédia.