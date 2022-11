Censos 2021: está aqui o concelho que mais cresceu a nível de habitantes

Braga foi o concelho do país que registou o maior crescimento no número de habitantes, perfazendo agora um total de 193.324 cidadãos residentes, segundo os resultados definitivos dos Censos 2021.

Estes números equivalem a um crescimento de 6,5% face aos dados obtidos nos anteriores Censos, que datam de 2011.

Nesse ano, Braga contava com 181.494 habitantes, o que significa que atualmente tem mais 11.830.

Considerado o concelho mais jovem do país, Braga conta com 60.264 residentes com idades entre os zero e os 29 anos.

Em julho, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, apontou a qualidade de vida e as migrações como os principais fatores do aumento do número de habitantes do concelho nos últimos 10 anos.

Referiu-se, designadamente, à comunidade brasileira, admitindo que poderão ser cerca de 10 mil os cidadãos daquele país residentes em Braga.