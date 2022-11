Megaoperação da PJ no Alentejo: 40 detidos por suspeita de tráfico humano

[Última atualização às 10:21]

Quarenta pessoas foram detidas esta manhã numa megaoperação da Polícia Judiciária (PJ) em Cuba, no distrito de Beja. Em causa estão crimes de tráfico humano de centenas de trabalhadores imigrantes para trabalhos forçados em campos agrícolas.



No local estão cerca de 400 inspetores da PJ. As operações de busca e detenção estiveram a ser acompanhadas pelo juiz Carlos Alexandre.

Esta rede de tráfico humano funcionava com base na ameaça constante de trabalhadores imigrantes.

Foi também detida uma solicitadora em Cuba, suspeita de criar documentação falsa.

Os imigrantes identificados nesta operação da Judiciária estão a ser levados para Beja, para serem interrogados, como deu conta a repórter Daniela Alves, junto ao local que foi preparado para estes interrogatórios.