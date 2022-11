Processo Casa Pia começou há 20 anos: saiba como estão os intervenientes do caso que chocou o país

Foi há 20 anos que a SIC e o Expresso denunciaram o caso de abusos sexuais de menores na Casa Pia de Lisboa. O processo, um dos mais longos da justiça portuguesa, tem ainda recursos pendentes.

Um dos envolvidos, Bibi, na altura motorista da instituição e uma das figuras centrais desta investigação, tornou-se acusado, arguido e posteriormente testemunha arrependida.

Foi acusado de abusar e angariar menores da Casa Pia para serem abusados por altas figuras da sociedade, nomeadamente Carlos Cruz, que foi condenado a sete anos de prisão.

Cumpriu a pena e já esgotou os recursos em Portugal mas continua a aclamar inocência. Tem pendente no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos uma ação na qual pede a condenação de Portugal por denegação de justiça.

Os 31 jovens que foram vítimas de abusos sexuais são agora jovens adultos que ainda enfrentam os fantasmas do passado.

"Alguns estão mais bem inseridos outros não. A grande maioria tem tido alguma dificuldade, resultante da fragilidade que já tinham e das circunstâncias de vida que sofreram. Têm manifestado algumas preocupações, alguns sintomas stress pós-traumático, têm revelado alguma necessidade de acompanhamento. Não tem sido uma vida fácil para a grande maioria", conta Miguel Matias, advogado das vítimas.

Dos 600 crimes apresentados pelo Ministério Público, 167 foram dados como provados.

Foram também condenados o médico Ferreira Diniz, a sete anos, o embaixador Jorge Ritto a seis anos e oito meses, Manuel Abrantes, antigo provedor adjunto da Casa Pia, a cinco anos e nove meses, Hugo Marçal a seis anos e dois meses e Carlos Silvino a 18 anos.

Destes quase 20 anos, a Relação baixou para 15 e o arguido apenas cumpriu12.

O caso Casa Pia levou a alterações importantes no acolhimento de menores na instituição e na uma reforma do Código Penal e do Código do Processo Penal, em relação a escutas, prisão preventiva e na forma como são tratadas as vítimas de violência sexual.

Na totalidade o julgamento teve 461 sessões, 980 testemunhas e mais de 70 mil documentos.