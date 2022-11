Os túneis Goelas de Pau, Faria Guimarães e Antas, no Porto, vão estar interditos ao trânsito devido a obras de manutenção e assistência técnica, fruto de um investimento municipal de mais de um milhão de euros, foi, esta quarta-feira, revelado.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto adianta que os três túneis vão ser alvo de empreitadas de manutenção e assistência técnica.

As empreitadas decorrem no âmbito de várias intervenções que vão ser realizadas em 15 obras de arte da cidade, nomeadamente, pontes e viadutos, e que representam um investimento municipal de 1.204.896,50 euros.

No túnel Goelas de Pau, na zona de Campanhã, o trânsito está proibido entre as 20:00 desta quarta-feira e as 06:00 de quinta-feira. No túnel de Faria de Guimarães, o trânsito vai estar condicionado entre as 22:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira.

Já no túnel das Antas, o trânsito vai estar proibido, entre as 22:00 e as 06:00, de 28 a 30 de novembro.

A Plataforma de Trânsito do Município disponibiliza a consulta de todos os constrangimentos de trânsito em tempo real.