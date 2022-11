Projeto português para tratar intoxicações por medicamentos vence prémio internacional

"Estes serviços serão muito úteis para iniciarmos os primeiros contactos e colocarmos o produto no mercado. Teremos mentoria contínua que facilitará o processo de comercialização do nosso produto inovador, o qual permite inibir a absorção dos medicamentos em situações de intoxicação", afirmou a docente do IPG e responsável pelo projeto, Paula Coutinho.

O projeto do IPG recebeu um "prémio no valor de 5.000 euros, disponibilizado em serviços, através da Blue Demo Network: uma plataforma que reúne um conjunto de infraestruturas e serviços técnicos, jurídicos e de marketing para apoiar as ideias de negócio na fase inicial".

"MiADrugTox", revelou o IPG, é um "gel com partículas de microalgas para tratar as intoxicações por medicamentos, a causa de mais de 50% das intoxicações em Portugal, de acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)".

Este foi um projeto desenvolvido por docentes e investigadores da área da Biotecnologia Medicinal e que está direcionado para tratar as intoxicações por medicamentos com recurso a microalgas.

De acordo com o Politécnico da Guarda, o programa Blue Bio Value Ideation 2022 teve a duração de três dias e proporcionou vários momentos de formação aos seus participantes.

"Foi uma experiência muito enriquecedora, a qual nos permitiu conhecer produtos e serviços que estão a ser desenvolvidos por outros colegas e apresentar a nossa ideia que acabou premiada. 'MiADrugTox' resulta de um trabalho de equipa e estamos muito satisfeitos com o produto final", contou Paula Coutinho.

Para o presidente do IPG, Joaquim Brigas, a "atribuição deste prémio representa a validação da qualidade dos projetos desenvolvidos pelos investigadores, docentes e alunos do IPG, bem como da aposta do Politécnico na área da investigação científica".

"Continuaremos a apoiar o desenvolvimento projetos que, como este, têm impacto na sociedade civil, promovem a sustentabilidade e respondem a problemas concretos da área da saúde, economia e ambiente", sustentou o dirigente.

Entre os 13 projetos que se encontravam em concurso, venceu o projeto da equipa de investigadores do IPG -- constituída por seis elementos -- e acompanhada por uma mentora para a área do empreendedorismo, atribuída pela organização do concurso.

Ainda este ano, a pertinência do projeto "MiADrugTox" foi reconhecida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia -- FCT, com um financiamento de cerca de 50 mil euros.