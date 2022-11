Os agentes da PSP manifestam-se esta quinta-feira em Lisboa por mais atratividade na profissão.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) explica que o protesto será contra o contra arrastar dos problemas que afetam a PSP e os polícias e contra a "falta de vontade política do Governo para os resolver".

O maior sindicato da Polícia de Segurança Pública justifica a manifestação "porque a PSP mantém e agrava a cada dia que passa, problemas estruturais, que colocam em causa a estabilidade e o funcionamento da própria instituição, atropela os direitos dos profissionais e prejudica as populações".

A tabela salarial é uma das razões, mas o envelhecimento da classe e o respeito pelas folgas e progressão na carreira também contam neste protesto que termina à porta da Assembleia da República.

A ASPP alega ainda que o Governo "não dá garantias de que pretende alterar o rumo das políticas para a segurança e não pretende dignificar estes profissionais, baseando a sua intervenção em campanhas e anúncios irresponsáveis".

O protesto desta quinta-feira, marcado para as 17:00, termina à porta do Parlamento, o que obriga a constrangimentos no trânsito naquela zona da cidade durante esse período da tarde.