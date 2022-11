A Administração dos Portos de Sines e do Algarve informa, em comunicado enviado às redações, que esta manhã registou-se “um acidente nas obras de expansão do molhe leste, obra esta adjudicada à empresa Conduril”. Desse acidente resultou “numa vítima mortal e um ferido grave”.

“Uma vaga atingiu um dos equipamentos de trabalho, tendo provocado a queda do mesmo ao mar e originado a morte do condutor do equipamento e causado ferimentos graves noutro trabalhador”, explica o documento.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente de trabalho, que ocorreu nas obras de expansão do molhe de proteção do Porto de Sines, foi dado às 8:44.

O acidente ocorreu quando "o manobrador de uma máquina" niveladora "foi abalroado por uma onda", acrescentou o CDOS, referindo que o corpo "foi retirado já sem vida" e transportado para o serviço de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal).

Para o local foram mobilizados vários meios de socorro e salvamento, em estreita articulação entre a Autoridade Marítima, Autoridade Portuária e Proteção Civil.

“A Administração dos Portos de Sines e do Algarve lamenta profundamente o sucedido e endereça sentidas condolências à família enlutada”.

Contactado pela agência Lusa, o comandante da Policia Marítima de Sines, Luís Filipe Duarte, avançou que os trabalhos de expansão do molhe leste do Porto de Sines "estavam interrompidos" devido à agitação marítima.

"A máquina foi retirar uma outra que se encontrava no local para não ser arrastada pelo mar quando aconteceu o acidente", indicou a mesma fonte, acrescentando que a vítima "estava dentro" da viatura "quando foi arrastada pelo mar".

Caberá agora à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), já mobilizada para o local, “investigar as circunstâncias do acidente”, referiu o comandante da Polícia Marítima de Sines.