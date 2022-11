Vila Real aprova pacote de apoio às rendas para ajudar famílias em dificuldades

Há cada vez mais famílias com dificuldades em pagar todas as despesas do mês. A autarquia de Vila Real aprovou um pacote de medidas de apoio para as situações de emergência, que inclui uma ajuda para a renda da casa.

Cristina Melo ficou a saber que a Câmara de Vila Real ajuda quem tem dificuldade em pagar a renda. O apoio da autarquia é de 95 euros e pode ir até aos 120 euros, mediante a tipologia da casa.

Para poder pagar as despesas no fim do mês, Cristina arranjou também um part-time a fazer limpezas. É uma gestão complicada, que é realidade para muitas famílias.

A ideia é aumentar o apoio numa altura em que a crise empurra mais famílias para uma situação de emergência social. No pacote de medidas de ajuda que já existia, destaca-se um fundo para situações inesperadas.