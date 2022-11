Autoridades alertam para os perigos à beira-mar

Os próximos dias serão de bom tempo mas também de agitação marítima e, por isso, as autoridades lançam alertas à população. Avisam sobretudo para os perigos de passeios em zonas à beira mar ou em pontões e pedem para que a sinalização seja respeitada de forma a evitar mais acidentes.

Há cerca de três semanas, no molhe norte na Figueira da Foz, duas crianças que estavam com os avós vindos de França foram arrastadas por uma onda. Caíram nas rochas e depois no mar. Valeu na altura a intervenção dos pescadores que evitaram uma tragédia.

Este é um de vários casos este ano e que podem repetir-se em caso de desrespeito pela sinalização aliado à força do mar. As previsões apontam para forte agitação marítima nos próximos dias.

Apesar da sinalização são inúmeros os que ultrapassam as barreiras. Mesmo durante a maré baixa, o cenário aparentemente calmo pode mudar rapidamente.

Segundo os dados do observatório do afogamento criado pela federação de nadadores salvadores este ano 134 pessoas perderam a vida em meio aquático até agora. Um recorde desde começou este registo em 2017. Nesse ano foram 96 as vítimas.