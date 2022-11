Banco Alimentar inicia nova campanha de recolha de alimentos

O Banco Alimentar contra a Fome começa mais uma campanha de recolha de alimentos este fim de semana. A organização ajuda 400 mil pessoas em todo o país que, devido ao aumento do custo de vida, são forçados a pedir ajuda.

A partir das 08:00, as pessoas podem contribuir para a campanha que não falha uma nos últimos 15 anos.

O Banco Alimentar do Porto ajuda 300 instituições e tem 120 em lista de espera. Por causa do aumento do custo de vida, receberam mais pedidos de ajuda, em especial nos últimos três meses.

A segunda recolha anual do Banco Alimentar contra a fome decorre este fim de semana em supermercados e hipermercados de Norte a Sul do país.

Também é possível contribuir através da página na internet.