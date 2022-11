Detida uma das vítimas do processo Casa Pia por suspeitas de abuso sexual

Uma das vítimas do processo Casa Pia foi detida por suspeitas de abuso sexual da filha, de 14 anos, e do namorado de 17.

O homem de 35 anos, detido esta terça feira pela Polícia Judiciária, era, em 2003, considerado uma criança frágil.

Era órfão e foi institucionalizado aos cinco anos. Aos 10 começou a ser ser vítima de abusos sexuais por parte do médico que o acompanhava, Ferreira Diniz, e mais tarde do antigo aluno e funcionário da Casa Pia, Carlos Silvino. Os dois foram condenados a sete e 18 anos, respetivamente.

Na acusação do processo Casa Pia, o próprio Ministério Público considerou-o uma criança "especialmente frágil" e na instituição temia-se pelo seu futuro. Com perturbações e delírios psicóticos, chegou a ser internado várias vezes com crises e tentou por mais do que uma vez por termo à vida. A então provedora da Casa Pia, Catalina Pestana, afirmou na altura que se preocupava profundamente com seu futuro pessoal e profissional.

O homem, agora desempregado, aguarda o desenrolar do processo preso preventivamente.