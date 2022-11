O Exército informa que foi instaurado “imediatamente um processo de averiguações” ao incidente desta madrugada na Praia da Lagoa, que envolveu oito jovens militares. O grupo foi apanhado pela ondulação e uma jovem de 20 anos continua desaparecida.

“Cerca das 5h00, 8 militares, que se encontravam na Póvoa de Varzim, no âmbito da frequência de Cursos de formação na Escola dos Serviços, saíram do estabelecimento de diversão noturna, onde se deslocaram para convívio social, e decidiram ir até junto da linha de água da praia da Lagoa na Póvoa de Varzim”, lê-se no comunicado enviado às redações.

O Exército confirma que “uma militar está desaparecida no mar e 7 militares foram transportados para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim”.

Lamentando o sucedido, o Exército revela que está já a “prestar apoio psicológico aos militares envolvidos no incidente e aos familiares da militar desaparecida”.

Além disso, informa que “foi imediatamente instaurado um processo de averiguações sobre o incidente” que envolveu oito jovens em formação e que se encontravam de folga.

Buscas em terra e no mar

Elementos do Comando local da Polícia Marítima, da Capitania do Porto e da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim estão a fazer buscas pela jovem em terra e no mar.

Os outros sete militares foram transportados para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim.