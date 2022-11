António Costa garante que Portugal está a crescer mais do que a Alemanha, a França e a Espanha. Na qualidade de secretário-geral do PS, fez o balanço de 7 anos de governo e apresentou números: diz que desde 2015 Portugal cresceu 10 vezes mais do que nos 15 anos anteriores e está a crescer mais que a média europeia e alguns dos países mais ricos.

Apertado pelas críticas cada vez mais duras da oposição e pelos casos envolvendo vários membros do Governo, António Costa fez o balanço de 7 anos de governação sem dirigir uma única crítica aos partidos que o atacam.

Para os que lhe apontam países que estão a ultrapassar Portugal, Costa garante que é só esperar pela remontada da inovação.

Numa das alas da renovada estação fluvial sul-sueste, em Lisboa, uma fila de ex-governantes. Dos imprevistos destes anos, o secretário-geral do PS não falou.

Optou por 7 desafios que diz estarem ganhos, a começar pelo crescimento.

E se não falou das situações que têm abalado a imagem do governo, lembrou o partido que uma maioria absoluta não é tudo.

Antes de voltar para as funções de primeiro-ministro, o líder do partido deixou um aviso ao aparelho socialista.