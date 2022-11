Os três vírus que andam em ciculação em Portugal

Tripledemia é o novo conceito que junta três vírus: o da gripe, o Vírus Sincicial Respiratório e o SARS-Cov-2. responsável pela covid-19.

O vírus da bronquiolite tem sido o principal responsável pelas infeções respiratórias nas crianças e pelo aumento dos internamentos, explica o pneumologista pediátrico Manuel Magalhães.

Espera-se que, durante o inverno, aumente a pressão no Serviço Nacional de Saúde.

Quase duas centenas de centros de saúde estão já a funcionar em todo o país com horário alargado, disponível para consulta no portal do SNS, uma medida que visa diminuir a pressão sobre as urgências hospitalares.