PSP detém homem suspeito de furtar 32 mil euros de residência em Lagos

A PSP de Faro anunciou hoje a detenção de um homem suspeito de ter furtado, no passado mês de julho, 32 mil euros do interior de uma residência na cidade de Lagos.

A detenção do suspeito, com 26 anos, ocorreu no âmbito de uma investigação iniciada pela Esquadra de Investigação Criminal de Portimão daquela polícia, a um furto no interior de uma residência ocorrido naquela cidade do Algarve, indicou a PSP em comunicado.

O acesso ao interior da residência terá sido feito "com recurso a escalamento", tendo sido furtados 32 mil euros, especificou a polícia.

A PSP adiantou que, na sequência da investigação, foram recolhidos "fortes indícios da prática criminosa em questão, bem como de que o suspeito estaria a monitorizar outras residências, sendo os seus proprietários empresários de restauração".

Face aos dados recolhidos, o Ministério Público emitiu um mandado de detenção fora de flagrante delito.

De acordo com a PSP, no âmbito do processo foi ainda constituído arguido um outro homem, com 28 anos, suspeito de estar envolvido no furto.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial na sexta-feira, tendo-lhe sido aplicadas como medidas de coação, a obrigação de apresentações periódicas às autoridades e a proibição de se ausentar para o estrangeiro, conclui a nota.