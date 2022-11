Já são conhecidas as medidas de coação dos 35 suspeitos de pertencerem a uma alegada rede de tráfico humano na região do Alentejo, detidos há três dias.



Dos 35 arguidos, 28 ficam em prisão preventiva, dois em prisão domiciliária com pulseira eletrónica e quatro com Termo de Identidade e Residência e apresentações periódicas às autoridades. Todos estão proibidos de contactar com partes envolvidas no processo.