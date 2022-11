Sete barras marítimas fechadas a toda a navegação e quatro condicionadas

Sete barras marítimas estão fechadas a toda a navegação e quatro estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima, de acordo com informação disponível na página da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro e Portinho da Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

Ainda de acordo com a AMN, as barras marítimas de Leixões e Figueira da Foz estão fechadas a embarcações de comprimento inferior a 35 metros, enquanto a de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros, e a de Aveiro a embarcações de "comprimento fora a fora" inferior a 15 metros.

A costa ocidental de Portugal tem estado, desde dia 23, em estado de alerta devido à agitação marítima. As previsões apontam para forte agitação marítima nos próximos dias.

Por isso, a população é aconselhada a evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, para evitar ser surpreendida por uma onda.