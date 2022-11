Três feridos, um deles grave, em incêndio urbano no concelho de Beja

Três homens ficaram feridos, um deles com gravidade, devido a queimaduras, na sequência de um incêndio que deflagrou hoje de madrugada numa habitação, em São Matias, no concelho de Beja, informou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o fogo urbano, para o qual foi dado o alerta às autoridades às 01:57, ocorreu numa casa situada na rua Pedro António Nunes, naquela povoação.

Os três homens têm nacionalidade moldava e foram transportados pelos bombeiros para as urgências do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, adiantou, referindo que o ferido grave sofreu queimaduras de 3.º grau.

Segundo a mesma fonte, quando os bombeiros chegaram ao local o incêndio já tinha sido extinto por populares.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR remeteu informações para a Polícia Judiciária (PJ), que está a investigar as causas do incêndio.

As operações de socorro envolveram meios e operacionais dos Bombeiros de Beja, Cuba e Vidigueira, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 16 elementos, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).