Mantêm-se os atrasos no acesso ao atestado médico de incapacidade multiúso. O tempo de espera pode chegar aos dois anos.



Este atestado é atribuído a pessoas com deficiência ou com condições clínicas graves, para benefícios fiscais e sociais.

Depois do pedido de avaliação, a notificação deve chegar no prazo de 60 dias, mas tal não tem acontecido.

Este ano, a Provedoria da Justiça já recebeu 263 queixas, a maioria são pedidos relativos a 2020.