Na região de Viseu, os produtos locais são cada vez mais uma aposta para o turismo gastronómico.

Uma das sugestões é um cabrito da serra do Caramulo, com um toque de abóbora e alface, preparados pelo chef com uma estrela Michelin Diogo Rocha.

Com o outono a começar a cheirar a inverno, a mesa pede conforto e na região de Viseu não faltam opções.