Portugal conquista quarto lugar nas Olimpíadas Mundiais de Robótica

Portugal conquistou o quarto lugar nas Olimpíadas Mundiais de Robótica. Foi a primeira vez que o país participou no concurso que se realizou na Alemanha.

Foram três as jovens estudantes a representar Portugal, pela primeira vez, nas Olimpíadas Mundiais de Robótica que decorreram na cidade de Dortmund, na Alemanha, entre 17 e 19 de novembro.

Uma prova “emocionante” e “bastante interessante” que se revelou “uma surpresa bastante positiva”, confessam as jovens que elevaram o nome de Portugal à quarta posição, numa competição que contou com a participação de 265 equipas de 73 países.

Apesar de não ser uma estreia em eventos mundiais, o clube de robótica da Escola Básica de São Gonçalo, em Torres Vedras, chegou às Olimpíadas com o projeto "O Mundo na Ponta do Dedo".

"Nós fomos a um hospital e vimos que havia um problema, uma falha no mercado, pois haviam pessoas que não conseguiam mexer os membros superiores e não conseguiam mexer em equipamentos eletrónicos e então, ao falar com neurologistas, psicólogos, professores que estudam a tetraplegia, a paralisia cerebral, vimos a melhor maneira de ajudar essas pessoas", conta Joana Silva, uma das alunas envolvidas no projeto.