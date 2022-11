Se não conseguiu contribuir para o Banco Alimentar, ainda pode fazê-lo

Foram recolhidas mais de duas mil toneladas de alimentos na campanha promovida este fim de semana nos supermercados pelos Bancos Alimentares Contra a Fome. Mas, se não conseguiu contribuir, saiba que ainda pode fazê-lo online ou através da iniciativa “Ajuda Vale”.

Os portugueses uniram-se e superaram “todas as expectativas mais favoráveis”, de acordo com as palavras de Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar Contra a Fome.

Ao longo dos últimos dois dias foram recolhidos, em duas mil superfícies comerciais de 21 regiões do país, mais de duas mil toneladas de géneros alimentares, o que se traduziu num aumento de 24% face à campanha de novembro do ano passado.

Para tal, foi fundamental a ação de 40 mil voluntários dos 21 Bancos Alimentares do país que convidaram os portugueses a ajudar quem mais necessita. O convite foi aceite de bom grado, o que transmitiu “uma forte mensagem de esperança contra o desalento”.

“O sucesso desta campanha só foi possível devido a uma congregação de boas vontades, quer dos voluntários que deram o seu tempo, quer dos milhares de doadores que doaram alimentos, quer ainda de muitas empresas que apoiaram, e assim, em conjunto, todos contribuíram de forma fraterna e solidária para a construção de uma sociedade mais justa e coesa”, referiu a Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome.

Saiba como ainda pode ajudar

A onda de solidariedade prossegue, até ao dia 4 de dezembro, em www.alimentestaideia.pt, onde é possível contribuir para esta causa, sem ter de se deslocar a um supermercado e ficando a sua doação apenas à distância de um clique.

Até ao mesmo dia será também possível contribuir através do “Ajuda Vale”, que permite a aquisição de vales nas caixas das superfícies comerciais.

Cada um dos cupões possui um código de barras específico para os produtos que o Banco Alimentar selecionou, sendo os mais essenciais o leite, o azeite, o arroz, o atum e as salsichas.