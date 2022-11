O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, apelou esta segunda-feira à mobilização dos trabalhadores "nas ruas" em defesa de salários e conquistas de direitos, avisando que, "por muito justos que sejam, não vão cair no colo".

"É sobretudo com a força organizada dos trabalhadores e a sua luta nos locais de trabalho e nas ruas que se criam condições para decidir. As reposições, conquistas e avanços, por muito justos que sejam, como sabemos, não nos vão cair no colo", sustentou Paulo Raimundo, numa audição pública sobre alterações à legislação laboral, na Assembleia da República.

Para o dirigente comunista, "ao contrário do que alguns dizem por aí", a "realidade da vida" da maioria das pessoas é o "aumento gradual da exploração e empobrecimento", sendo por isso "urgente a subida dos salários".

"Enquanto aos trabalhadores são exigidos sacrifícios e compreensão, para o capital são só benesses", completou Paulo Raimundo, apontando o dedo ao PS e PSD por (com a conivência de CDS-PP, Chega e IL) criarem "leis laborais ao serviço" dos grandes grupos económicos.

"Demos as voltas que quisermos, demos-lhes os nomes e as roupagens que em cada momento se entendam, o caminho é o de sempre, encontrar todas as possibilidades e formas de fragilizar as relações laborais de maneira que esta fragilização se traduza, lá está, na redução real do salário e na desregulação dos horários de trabalho", completou o líder comunista.