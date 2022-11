"A nossa luta é legítima": estudantes detidos na Faculdade de Letras já começaram a ser julgados

Começou esta terça-feira o julgamento dos estudantes detidos durante a ocupação da Faculdade de Letras de Lisboa. Os quatro jovens ambientalistas prestaram declarações e disseram que agiram em defesa do planeta.

Ana, Artur, Mateus e Nemo estiveram cerca de uma hora e meia no interior do edifício F do Campus da Justiça. Os quatro estudantes justificaram os protestos com a emergência climática.

Disseram, um a um, que usaram o método de ocupação por ser mais mediático. Foi também para manter o tema na atualidade mediática que, há duas semanas, recusaram a suspensão provisória do processo.

"Tem a ver com o facto de passarmos a nossa mensagem e não permitirmos que ela seja silenciada, porque a nossa luta é legítima", afirmou Ana Carvalho, ativista e arguida neste processo.

Os quatro jovens tiveram durante toda a sessão de julgamento o apoio de vários manifestantes que revelam que o movimento envolve “centenas e centenas de milhares pela justiça climática”.

Conselho geral contra retirada da PSP

A manifestação que foi foi levada a cabo na Faculdade de Letras terminou com a retirada dos estudantes por agentes da PSP, a pedido do diretor da Faculdade, Miguel Tamen.

O responsável pela instituição alegou em tribunal que não era possível continuar com a ocupação por estar a colocar em causa a livre circulação e porque os alunos não podiam passar o fim de semana no local, já que não havia segurança nesse período.

Esta decisão opôs-se ao conselho geral da Universidade de Lisboa, com Paulo Granjo Simões a pedir que as acusações sobre os manifestante sejam anuladas.

"A chamada da polícia numa situação de protestos pacíficos e sem existir a iminência de qualquer crime foi indevida e contrária aos princípios e à "praxis" defendidos e praticados na Universidade e também que, sendo esse o caso, o Conselho apela às autoridades exteriores para que anulem qualquer acusação que pese sobre os estudantes envolvidos", declarou Paulo Simões.

O julgamento prossegue na próxima semana com as testemunhas de defesa a continuarem a ser ouvidas.