O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) informa que a partir desta quarta-feira, 30 de novembro, vai relembrar os condutores sobre a validade da carta de condução. Como? Através de SMS, por email ou por carta.

“No dia 30 de novembro”, vai iniciar-se “um serviço de comunicação direta aos condutores com cartas de condução caducadas, ou em vias de caducar, alertando para a necessidade de proceder à sua revalidação”, lê-se no comunicado do IMT, enviado às redações.

Mas como vai ser feita essa comunicação? Numa primeira fase serão abrangidos “os condutores com a categoria de ligeiros (B)” e serão informados "através dos seguintes canais de comunicação: SMS, e-mail; serviço postal.

“A informação a enviar será adaptada à validade da carta de condução de cada condutor e será efetuada de forma progressiva durante o mês de dezembro”, acrescenta o IMT.

Sustenta o IMT que este serviço tem por objetivo “a melhoria contínua dos serviços prestados aos condutores”, apresentando-se como “um primeiro passo para o desenvolvimento de um sistema de renovação automatizada da carta de condução, que está a ser desenvolvido no âmbito do SIMPLEX, numa parceria do IMT com o IRN e com a AMA”.