Governo vai tirar cerca de 500 casos sociais dos hospitais

As instituições da União das Misericórdias começaram a receber pessoas que tinham tido alta, mas que continuavam nos hospitais por falta de alternativa. A medida foi anunciada pelo ministro da Saúde para libertar as camas nas enfermarias.

A ausência de família, o afastamento da família ou a falta de recursos económicos são algumas das razões para o abandono de pessoas nos hospitais.

O Governo anunciou que vai colocar estes casos sociais, que têm alta hospitalar, em instituições adequadas de forma a libertar a pressão das enfermarias.

"Muitas vezes o que acontece no serviço de urgência não é só no serviço de urgência, é a pressão que já existe na enfermaria do hospital, que não pode receber mais doentes e tudo isto tem de ser tratado com fluidez", justifica Manuel Pizarro.