Dois meses depois de ter aberto ao público o mau tempo pôs à prova a recente obra do Mercado do Bolhão.

A chuva forte que caiu na última quinta-feira obrigou a uma mão extra dos comerciantes, mas no final do dia o mercado renovado passou no teste de escoamento de água.

Cátia Meirinhos, administradora da empresa municipal Go Porto, refere que "problemas de água nós não temos, estamos num mercado aberto, temos de pensar que se chove, temos duas praças onde chove. Tivemos uma comerciante a dizer que a água estava acumular do lado dela, mas vimos que era a força do vento (…), mas são situações normalíssimas, não é nenhum problema da obra nem do projeto.".

Desde que o mercado abriu, há pouco mais de dois meses, o Bolhão sofreu apenas pequenos ajustes e correções pontuais.

Os 10 restaurantes continuam em obra e das lojas exteriores apenas nove estão abertas. Ao fim de três concursos públicos restam agora três espaços para alugar.

Até à data o mercado o já recebeu um milhão e 200 mil de visitantes.