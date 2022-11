No Entroncamento, um vereador eleito pelo partido Chega tem gerado controvérsia. Em causa estão as declarações homofóbicas que tem proferido na reunião de Câmara e no seu canal de YouTube.

Luís Forinho foi eleito pelo partido Chega nas últimas eleições autárquicas mas entretanto desfiliou-se e garante que não se considera homofóbico. Contudo o seu discurso revela o contrário, nomeadamente ao assumir que “foi uma vergonha” pertencer ao executivo da autarquia, depois de ter sido aprovada a colocação de uma bandeira LGBTIQA+ na fachada da Câmara Municipal.

Em entrevista à SIC, o vereador assume que pode discriminar pessoas de acordo com a sua orientação sexual. Uma situação que de acordo com o artigo 13º da Constituição portuguesa pode constituir crime.

Mais. Forinho diz que as coisas seriam diferentes se fosse eleito presidente da Câmara e vinca que enquanto for vereador vai continuar a discriminar de acordo com a orientação sexual.

“Porque é que eles não são gays dentro das quatro paredes? (…) Tudo o que quer é que sejam [os homossexuais] felizes”, profere Luís Forinho.

A Associação Internacional de Gays e Lésbicas já reagiu a esta situação afirmando que “a assunção de cargos ou funções públicas implica um compromisso com os valores democráticos e constitucionais que consideramos não estarem a ser cumpridos neste caso, o que, por sua vez, revela que os ideais anti-democráticos estão, infelizmente, presentes nas nossas instituições”.

Luís Forinho compromete-se a não mudar a sua atitude e discurso enquanto vereador e admite ainda recandidatar-se nas próximas eleições autárquicas.