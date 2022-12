Uma das consequências do aumento do custo de vida é o crescimento do abandono dos animais domésticos. Há cada vez mais cães e gatos abandonados pelos donos e alguns abrigos já estão cheios.

Até ao final de setembro, a GNR reportou 385 casos de abandono. Já a PSP contabilizou 252 denúncias até ao mês de novembro. No total, são mais de 630 casos em 2022, um aumento significativo em relação ao ano passado.

As associações estão a ficar sem dinheiro e a precisarem de donativos para que possam acolher os animais de companhia que os portugueses estão a abandonar.