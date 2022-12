Líder do PSD acusa socialistas de serem os "amigalhaços da indústria privada de saúde"

"Os socialistas queixam-se muito, reclamam muito mas a verdade pura e dura é que quando os socialistas governam a saúde privada enriquece, quando os socialistas governam a saúde privada atinge rentabilidades que são inalcançáveis num momento de normalidade, o que vale por dizer que os amigalhaços da indústria privada da saúde são os socialistas. Isto tem de ser dito porque eles dizem uma coisa e fazem outra", afirmou o líder social-democrata num jantar em Monção que juntou cerca de 600 militantes do distrito de Viana do Castelo.

Montenegro reagia às declarações, na quarta-feira, do ministro da Saúde no Parlamento, que classificou de "fantásticas".

"Confrontado com o caos que se vive no setor disse basicamente o seguinte: É indesejável, mas se for necessário vamos recorrer aos privados para dar a resposta que o SNS não consegue dar. Foram precisos tantos anos para reconhecer o que andamos a dizer há anos", questionou.

Para o presidente do PSD, Manuel Pizarro, além de reconhecer de "forma envergonhada" o recurso ao setor privado para colmatar a falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) fê-lo "da pior maneira possível".

"Disse, eu não quero, eu até nem curto esse setor, mas se tiver muito aflito vou a correr pedir ajuda aos privados. O que o senhor ministro está a fazer é a convidar o setor privado a cobrar o preço que quiser porque ele está a dizer que nos momentos de aflição vai para os braços dele. Os mesmos que dizem que não querem, são os mesmos que transformam a saúde privada no negócio mais florescente que já alguma vez existiu em Portugal", atirou.

Montenegro disse que o PSD não vai dar "um instante de descanso ao Governo, pressionando para que tome medidas estruturais e conjunturais", entre outras, na área da saúde que considerou um caso "verdadeiramente escandaloso e um caos completo".

"São milhares de portugueses a quem prometeram um médico de família e não têm, cerca de 1,5 milhões de pessoas, que querem uma consulta e não têm, que querem intervenção cirúrgica e ficam anos à espera, que enfrentam filas de espera, com urgências a fechar e o ministro a dizer que está tudo a melhorar e as administrações ou diretores clínicos a demitirem-se por falta de meios, por se sentirem impotentes para colmatar a situação", disse.

Para o líder social-democrata, o país só não tem um "sistema de saúde mais eficaz porque a ideologia venceu as necessidades dos cidadãos, o complexo ideológico do PS, do PCP e do BE causaram prejuízos diretos na vida dos cidadãos".