Paulo Raimundo acusa o PS de caminhar com a direita

Paulo Raimundo disse, esta quinta-feira, na Nazaré que o PCP não é contra as contas certas no orçamento do Estado. Garantiu, porém, que o PS caminha com a direita e assobia para o lado perante as dificuldades dos portugueses.

Na terra onde é famoso o canhão que proporciona ondas gigantes, Paulo Raimundo atirou contra o PS, por não ter aprovado alterações ao orçamento do partido, usando a desculpa das contas certas. O PCP defende que as propostas poderiam ajudar os portugueses a enfrentar a inflação.

Na primeira visita ao distrito de Leiria, enquanto secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo pediu mais investimento público no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Disse que não tem uma varinha mágica para resolver os problemas, mas que as soluções também não vêm de um PS, que caminha com a direita – incluindo o Chega.

Perante as 350 pessoas que estiveram presentes no almoço-comício, o secretário-geral do PCP garantiu que o partido não se deixará convencer de que os portugueses terão de continuar a viver pior ou em estado de contingência.