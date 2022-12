O número de queixas dos utentes da CP aumentou mais de 60% no último ano. A empresa diz que há mais queixas porque há mais passageiros.

Os atrasos e supressões de comboios, a falta de informação, os problemas com a compra de bilhetes e as más condições são as principais reclamações apresentadas pelos utentes.

Este ano já foram transportados mais de 120 milhões de passageiros. No momento de avaliar o serviço, sobressaem os aspetos negativos.

A empresa diz que tem tentado adaptar a procura à oferta e corrigir problemas e deficiências do sistema. Diz ainda que as reclamações são um mecanismo fundamental para isso.