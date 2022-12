O Parlamento rejeitou a comissão de inquérito à gestão da pandemia proposta pelo Chega. Vários partidos acusam André Ventura de estar a banalizar os inquéritos parlamentares.

Pode não parecer, mas debate era sobre a criação de uma comissão de inquérito para a avaliação do que foi feito durante a covid-19.

O deputado socialista, André Pinotes Batista, acusou o Chega de um "ato de mera banalização do inquérito parlamentar".

"Clamar vergonha é quando temos de suportar a penúria humanista de uma deputada que defende que uma mulher que engravidou por força de uma violação deverá ser forçada à sua gestão até ao fim, vergonha é testemunhar a crueldade impante de um autarca que clama que a homossexualidade é um capricho que se pode tolerar desde que esteja enclausurado em quatro paredes", criticou o deputado do PS André Pinotes Batista.

A estas "acusações" André Ventura respondeu: "deixe-se de tretas da homossexualidade e do aborto e responda é à corrupção, que é isso que as pessoas querem saber". Contudo, a maior parte dos partidos criticou a banalização dos inquéritos parlamentares.

A Iniciativa Liberal não se opôs à criação de inquéritos parlamentares, mas João Cotrim Figueiredo refere que o Chega propõe inquéritos parlamentares "por tudo e por nada", adiantou que o seu partido acompanha essa proposta porque, embora "seja contra esta banalização das comissões de inquérito, esta em concreto faz muito sentido porque é, de facto, fundamental avaliar e tornar público se a gestão do Governo da pandemia foi tão fantástica como a propaganda do PS quer fazer crer".

Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda referiu que o seu grupo parlamentar não inviabilizará esta comissão mas considerou que "não há seriedade" da parte do Chega no que toca a propor inquéritos parlamentares. Salientando que apoiou a recandidatura de Jair Bolsonaro considerando que o presidente teve uma "política genocida da gestão de todo o processo covid" numa altura em que "existia um pedido à população para se resguardar, para não passar o vírus entre si".

Pelo Livre, o deputado Rui Tavares apontou que "nem a investigação sobre este tema se reveste de uma especial dificuldade, complexidade nem especialidade que precise de uma comissão para além daquelas que o parlamento já tem".

Também a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, e defendeu que "foi possível assegurar a transparência" ao longo do processo, manifestando "orgulho" pela resposta dada à covid-19 em Portugal. Orgulho que o PS quis estender à antiga ministra da saúde agora deputada Marta Temido