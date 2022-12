Utentes agendam protesto contra falta de médicos de família no Cadaval

Utentes do Cadaval concentram-se este sábado de manhã em vigília junto ao centro de saúde da vila. Vão protestar contra a falta de médicos de família e a dificuldade de marcar consultas naquele concelho do distrito de Lisboa.

A iniciativa, promovida pela CDU, irá decorrer entre as 9:00 e as 11:00, de acordo com um cartaz divulgado a anunciar o protesto.

Também sobre os mesmos problemas, o PSD do Cadaval já enviou ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, um abaixo-assinado, com cerca de 500 assinaturas.

Em junho, a Assembleia Municipal do Cadaval aprovou uma moção a exigir respostas sobre os tempos de marcação de consultas e o problema da falta de médicos de família

No documento referia-se que os utentes eram obrigados "a longas esperas de madrugada para conseguir consultas no próprio dia" e, para as consultas programadas, esperavam "meses entre a data da marcação e a sua efetiva realização".

Autarca diz que só dois médicos estão no ativo

Segundo dados oficiais do portal do Bilhete de Identidade dos Cuidados Primários de Saúde, o concelho possui 12.430 utentes, dos quais 6.517 têm médico de família (5,43%) e 5.908 não têm (47,53%)

Dos sete médicos necessários para todos os utentes, três estão em falta e estão colocados quatro.

Contudo, o presidente da câmara (PSD), José Bernardo Nunes, alertou à Lusa que o rácio não é real, uma vez que, dos médicos colocados, só dois estão no ativo.