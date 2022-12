Santa Bebiana relembrada na Covilhã com vinho e animação

Na Vila do Paul, no concelho da Covilhã, o fim de semana é de festa em honra de Santa Bebiana, a padroeira do vinho.

A procissão profana é um dos pontos altos dos festejos. A Santa Bebiana é representada por um barril de vinho que percorre as ruas da localidade em cima de andor.

Não há copo que esteja vazio e não só o vinho faz parte da festa, como manda a Santa Bebiana que se prepare comida para o forasteiro.

Em tempos passados eram os pastores que, por esta altura, aqui se juntavam para provar a colheita do ano. A tradição serve de pretexto para uma noite animada.