Vouzela aproveita restos da indústria para fazer acessórios de moda

Em Vouzela, um projeto de moda sustentável pretende usar os desperdícios locais para fazer por exemplo carteiras ou malas para portáteis. A mão de obra é de artesãs locais que contam com a ajuda de uma designer.

As ideias nascem na cabeça da designer, e ganham vida na mão das artesãos locais. O “projecto by Vouzela” quer uma economia circular e conta para já com duas multinacionais a laborar no concelho.

O objetivo é rentabilizar ao máximo estes materiais, tendo o mínimo desperdício, o que significa poupança financeiras para as empresas e poupança ambiental.