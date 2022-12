Dois adultos e dois menores resgatados de embarcação ao largo de Setúbal

Quatro pessoas, dos adultos e dois menores, foram resgatados esta manhã após a embarcação em que seguiam se ter virado à entrada da barra de Setúbal, na zona do ilhéu de Cambalhão, indicou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Na sequência de um alerta recebido pelas 10h00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que uma embarcação com três tripulantes a bordo tinha virado, foram ativados de imediato para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Setúbal e da Estação Salva-vidas de Sesimbra", indica o comunicado.