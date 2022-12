PS acusa PSD de "problema de consciência" e de querer desmantelar o SNS

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, acusou no sábado à noite o PSD de ter um "problema de consciência" em relação ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de querer privatizá-lo e desmantelá-lo.

"O único objetivo do PSD em relação ao Serviço Nacional de Saúde é a sua privatização e o seu desmantelamento. Nós não aceitamos essa visão, rejeitamos essa visão para a saúde pública em Portugal", afirmou no jantar de Natal do PS/Trofa, no distrito do Porto.