Vídeo mostra mulher a bater noutro carro propositadamente em Vila do Conde

Uma mulher insultou de forma xenófoba um técnico de telecomunicações brasileiro e bateu-lhe no carro propositadamente, em Vila do Conde, por causa de um carro alegadamente mal estacionado. O vídeo está a correr nas redes sociais.

A queixa foi formalizada na GNR de Vila do Conde.

O que se passou?

O técnico de telecomunicações disse ao jornal "O Minho" que estava a trabalhar, que as ruas eram estreitas e que tentou encontrar um sítio onde deixar o carro que incomodasse pouco.

Acabou por estacionar junto a um muro, depois de ter alegadamente confirmado que passavam carros. Foi a casa do cliente e três minutos depois terá voltado para buscar as ferramentas necessárias.

Foi aí que se deparou com a mulher aos gritos e a bater-lhe propositalmente no carro com a própria viatura.

“Estou aqui há mais de 10 minutos a tentar passar com o carro para ir buscar uma pessoa doente e não consigo. Esta m… dos brasileiros de m… pensam que é tudo deles”, ouve-se a mulher gritar no vídeo.

O técnico brasileiro disse que o carro chegou a passar também por cima do seu pé antes de estar a gravar com o telemóvel e que foi aí que resolveu começar a registar o episódio.

Kleyton Emmel diz ter sido visto entretanto por um médico e que quer apenas que a mulher lhe pague o conserto dos estragos que fez no carro.