Autarca de Faro nega que inundações tenham sido causadas por escoamento inadequado

O presidente da Câmara de Faro considerou que as inundações que afetaram a cidade na manhã desta segunda-feira resultaram da chuva intensa que caiu num curto espaço de tempo, "e não por um inadequado sistema" de escoamento de águas pluviais.

"Quando a intensidade de chuva tem estes valores é impossível ter soluções, porque qualquer que seja o escoamento não consegue dar vazão a situações com esta intensidade de água", disse à agência Lusa Rogério Bacalhau (PSD).

De acordo com o autarca, a chuva intensa, como a que ocorreu ao início da manhã de hoje e que provocou inundações, com danos materiais, "são situações pontuais, sobre as quais pouco pode ser feito, a não ser minimizar os danos e socorrer as pessoas e bens".

"Lamento o que aconteceu, compreendo as pessoas, as suas preocupações, que se vêm desesperadas face a estas ocorrências, mas não há grandes ações a fazer por parte da Câmara, porque assim que a chuva parou o escoamento da água foi imediato", indicou.

Rogério Bacalhau sublinhou que o sistema de escoamento de águas pluviais da cidade de Faro "não é inadequado, porque assim que houve diminuição da intensidade pluvial, a água desapareceu, demonstrando que está a funcionar adequadamente".