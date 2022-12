Chuva e vento forte até ao fim de semana em todo o país

O sul tem sido a zona do país mais afetada, mas a chuva estende-se a todo o território nos próximos dias.

Ângela Silva, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica que esta é um “situação típica de outono-inverno” e a partir de quarta-feira haverá “novamente um episódio de precipitação intensa”.

Segundo as previsões do IPMA, a chuva deve manter-se no continente pelo menos até ao fim de semana e são também esperados vento forte e trovoada.

A informação disponível não justifica um aviso de agitação marítima, no entanto Ângela Silva apela à cautela nas zonas costeiras.

No Algarve, há previsão de que as ondas possam chegar aos três metros de altura.

Já nos Açores, há mesmo avisos para agitação marítima, com ondas que podem chegar aos cinco metros no grupo ocidental. Na Madeira, a previsão é de chuva e vento forte durante a semana.