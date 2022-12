Cidadãos toleram menos a corrupção do que os políticos

Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos indica que os cidadãos portugueses toleram menos a corrupção do que os seus representantes eleitos, com os políticos a verem a lei como "critério orientador" e os cidadãos a honestidade.

Estes dados constam num resumo do estudo "Ética e integridade na política: perceções, controlo e impacto", que vai ser hoje apresentado, e foi coordenado por Luís de Sousa e Susana Coroado, investigadores do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa.

Em concreto, o estudo salienta que "a honestidade é valorizada pelos cidadãos como o princípio basilar que deve orientar a conduta dos titulares de cargos políticos", enquanto "os políticos tendem a reconhecer a lei como o único critério orientador da sua conduta".

"Olhando para os dados coligidos podemos concluir, em linha com estudos semelhantes noutras democracias europeias, que os portugueses revelam menos tolerância à corrupção do que os seus representantes eleitos, tanto a nível local como a nível nacional", lê-se.

O estudo - composto por dois inquéritos, um feito a representantes políticos e outro à opinião pública - mostra que, entre os dois grupos inquiridos, existe uma diferença de perceção quanto às práticas que podem constituir corrupção, com situações formalmente legais a serem alvo de condenação pelos cidadãos, enquanto os representantes eleitos tendem a considerá-las aceitáveis.

Para exemplificar este ponto, os investigadores confrontaram os dois grupos de inquiridos com a situação hipotética "um ministro nomeou o seu genro como assessor de imprensa". Numa escala em que 0 correspondia a "não é corrupção" e 10 significava "é corrupção", os cidadãos consideraram que essa situação se aproxima da corrupção (7,85), enquanto os políticos tiveram uma leitura diferente (4,83).

Detalhando as situações em que há um maior desacordo entre cidadãos e políticos, os investigadores referem que "têm que ver com a nomeação de familiares para cargos políticos (nepotismo) e com o 'puxar de cordelinhos' para favorecer alguém".